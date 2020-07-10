Москва, , 07:04 — REGNUM Людям с криминальным прошлым нечего делать в политике, заявил политолог Сергей Михеев, в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

По словам Михеева, все, кто занимался бизнесом и политикой в 90-е годы так или иначе пересекались с преступными группировками и криминалом. Поэтому задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала является сигналом тем, кто имеет указанный выше «багаж» в своей биографии.

«Идти в политику публичную, идти во власть — означает очень сильно рисковать… Мне кажется, многим стоит задуматься, если есть такие зацепки в прошлом, может стоит поменять стратегию, умерить амбиции, понять, что государственная служба — не ваше дело», — заявил Михеев.

Сегодня, по словам Михеева, рушится убежденность некоторых деятелей, что приход во власть является гарантией их неприкосновенности и защиты от тех дел, которые они творили в прошлом.

«Я не понимаю, Фургал если знал про себя, слушай, зачем ты шел в губернаторы? Как человек!», — задал вопрос эксперт.

Напомним, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по обвинению в организации заказных убийств пятнадцатилетней давности.