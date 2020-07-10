Москва, 10 июля 2020, 07:04 — REGNUM Людям с криминальным прошлым нечего делать в политике, заявил политолог Сергей Михеев, в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам Михеева, все, кто занимался бизнесом и политикой в 90-е годы так или иначе пересекались с преступными группировками и криминалом. Поэтому задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала является сигналом тем, кто имеет указанный выше «багаж» в своей биографии.
Сегодня, по словам Михеева, рушится убежденность некоторых деятелей, что приход во власть является гарантией их неприкосновенности и защиты от тех дел, которые они творили в прошлом.
Напомним, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по обвинению в организации заказных убийств пятнадцатилетней давности.