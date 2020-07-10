Вашингтон, , 07:02 — REGNUM Американский рэпер Канье Уэст может талантливо проявить себя, принимая участие в президентских выборах в США, заявил 9 июля американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Он очень хороший парень, мы с ним замечательно ладим», — сказал Трамп, комментируя решение Уэста баллотироваться в президенты США.

По мнению американского лидера, даже если рэпер сойдет с дистанции, то он продолжит поддерживать консервативную команду и поможет «остановить радикалов из числа левых».

Напомним, 4 июля Уэст написал на своей странице в Twitter о желании выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США в качестве независимого кандидата.

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