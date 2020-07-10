Вашингтон, , 06:55 — REGNUM Действия экс-вице-президента США Джо Байдена свидетельствуют о «промывке мозгов», заявил американский лидер Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Левые радикалы, давайте будем честными, обработали Джо. Он не имеет понятия, что они делают и что собираются натворить», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп назвал своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена «человеком с низким IQ». Он подчеркнул, что никто в Соединенных Штатах не хочет, чтобы страной управлял человек с низким интеллектом.

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