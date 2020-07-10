Томск, , 06:46 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин освободил от должности начальника департамента здравоохранения региона Александра Холопова. Об этом иа сообщили в областной администрации.

Комментарий Жвачкина по поводу увольнения Холопова опубликован на официальном сайте региона. Согласно этому комментарию, чиновник поплатился должностью за «организационный бардак» в одном из томских моргов.

Напомним, в июле 2020 года в интернете распространилась фотография мешков якобы с телами умерших пациентов с коронавирусом в одном из моргов Томска. В оперштабе региона тогда пояснили, что информация о телах — это фейк, а на фото — помещение, в котором за выходные дни скопились мешки от биологических отходов класса «Б» (использованная одежда, ветошь). Присутствие на фото санитара без средств индивидуальной защиты свидетельствует о том, что это не инфекционный морг больных, умерших от COVID-19, пояснял оперштаб.

«Не хочу подтверждать или опровергать факты, изложенные в интернете в отношении одного из томских моргов. Для этого создана комиссия, которая в ближайшие дни закончит работу. Но у меня уже сегодня есть простые человеческие вопросы: как в закрытое медучреждение могли зайти посторонние люди?» — комментирует губернатор.

По его словам, совершенно непонятно, почему в медучреждении не работает система пропускного режима, а «чиновники от медицины» не могут объяснить ситуацию.

«Комиссия даст свою оценку, но за организационный бардак на таком важном объекте, за отсутствие надлежащего контроля я принимаю решение уже сейчас: освободить от занимаемой должности начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

Он также поручил навести порядок в медучреждении, в частности, установить жёсткий пропускной режим, оборудовать систему видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 июля в Томской области коронавирус был выявлен у 2771 человека.

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