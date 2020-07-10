Пхеньян, , 06:27 — REGNUM Денуклеаризация в КНДР не может быть осуществлена в настоящее время в КНДР, заявила первый заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, 10 июля сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

При этом она не исключила, что в будущем Северная Корея может отказаться от ядерных технологий. Ким Ё Чжон отметила, что в рамках процесса денуклеаризации на корейском полуострове от США, так же как от КНДР, потребуется выполнение определенных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля телеканал CNN распространил информацию о том, что на одном из объектов в КНДР, который якобы используется для создания ядерных боеголовок, была зафиксирована активность, подтвержденная спутниковыми снимками.

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