Вашингтон, , 06:16 — REGNUM Сообщения об иностранных гражданах, которые вмешиваются в американские выборы, требуют поощрения и закрепления соответствующей нормы в федеральном законодательстве США, сообщили 9 июля в пресс-службе комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Как пояснил председатель комитета Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) инициатива в случае одобрения будет реализована в рамках действующей программы Госдепартамента США «Вознаграждение за помощь правосудию».

«Выплачивать вознаграждение любому лицу, которое предоставляет информацию, позволяющую установить личность или местонахождение иностранного гражданина, который сознательно был вовлечен или участвует во вмешательстве в иностранные выборы», — говорится в комментарии комитета.

Сам Энгел при этом отмечает, что принятием соответствующего законопроекта Конгресс позаботится о защите демократии в США.

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