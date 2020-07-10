Вашингтон, , 04:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп собирается подписать три указа, согласно которым будет снижена стоимость рецептурных лекарств, заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз в эфире телеканала Fox News.

«Президент намерен издать три исполнительных указа, благодаря которым американцы в среднем будут платить меньшую стоимость за лекарства, отпускаемые по рецепту», — заявил он.

Однако Медоуз не назвал сроки, когда американский президент подпишет эти указы. При этом, как отмечает телеканал, вопросы по системе здравоохранения в США являются наиболее актуальными перед ноябрьскими выборами президента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США назвал политическим абсурдом закрытие школ в Соединенных Штатах. Трамп неоднократно выступал за возобновление работы школ в начале нового учебного года.

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