Москва, , 03:32 — REGNUM Руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил запретить въезд в РФ зарубежным артистам, которые зарабатывают деньги в России, а затем «поливают страну грязью». Об этом сенатор написал на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что данные ограничения должны повторять те меры, которые введены против иностранных политиков, позволяющих антироссийские высказывания.

Алексей Пушков «У нас введены меры против ряда зарубежных политиков, выступающих с враждебных позиций против нашей страны. Им запрещен въезд в Россию. Считаю, такие же меры следует ввести против зарубежных артистов, которые делают деньги в России, а затем поливают нас грязью».

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Алексей Пушков предложил запретить въезд в РФ грузинской певице Нино Катамадзе, которая заявила о своей ненависти к России.

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