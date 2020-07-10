Кито, , 04:28 — REGNUM Президент Эквадора Ленин Морено провёл частичное обновление правительства — 9 июля назначил трёх новых министров, в числе которых глава МИД. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

«С целью усиления своего управления президент республики Ленин Морено частично обновил кабинет министров. Перестановки произошли в министерствах труда, городского развития и жилищного строительства, а также иностранных дел», — говорится в тексте заявления.

Сообщается, что министерство иностранных дел возглавил Луис Гальегос, ранее представлявший Эквадор в ООН. На пост министра труда назначен юрист Андрес Иш, на пост министра городского развития и жилищного строительства — архитектор Хулио Рекальде. Отмечается, что частичное обновление кадров затронуло ещё четыре департамента и ведомства.

Напомним, вице-президент страны Отто Соннехольснер подал в отставку 7 июля. Эксперты не исключают его участия в президентских выборах 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия, который находился на этом посту чуть более двух лет, подал прошение об отставке. По его словам, отставка «вызвана исключительно личными причинами» и не имеет отношения к отставке вице-президента страны Отто Зонненхольцнера, которая состоялась 7 июля.

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