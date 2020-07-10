Вашингтон, 10 июля 2020, 02:29 — REGNUM Встреча рабочей группы России и США по вопросам космической безопасности назначена на конец июля. Об этом 9 июля сообщается на странице в Twitter бюро по международной безопасности и нераспространению Госдепартамента.
Отмечается, что решение об этом объявил помощник госсекретаря США Кристофер Форд в ходе встречи с послом РФ в Вашингтоне Анатолием Антоновым.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня министерство обороны США объявило о завершении создания «Стратегии обороны в космосе», которую в Пентагоне назвали ответом на «существенную угрозу» от России и Китая.
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