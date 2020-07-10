Вашингтон, , 02:21 — REGNUM Соединенные Штаты очень надеются на возобновление диалога с Северной Кореей на различных уровнях, заявил госсекретарь США Майк Помпео на брифинге.

«Мы очень надеемся, что сможем возобновить переговоры, даже на том уровне, который был до саммита (встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына — прим. ИА REGNUM), или, если это возможно и необходимо, то и организовать встречу на высшем уровне», — заявил он.

При этом сроки возможной встречи Помпео назвать отказался. Также он затруднился ответить, состоится ли встреча Трампа с Ким Чен Ыном до президентских выборов в США в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля представители США и Южной Кореи обсудили возможность возобновления переговоров с Северной Кореей. Американский спецпредставитель Стивен Бигэн подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы в любой момент возобновить контакты с КНДР.

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