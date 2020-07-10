Вашингтон, , 01:45 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков приглашен на новый раунд переговоров США и РФ по стратегической стабильности, 9 июля сообщается на сайте бюро по международной безопасности и нераспространению американского госдепартамента.

Решение о приглашение было передано Рябкову помощником госсекретаря США Кристофера Форда через посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова в ходе их совместной встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Вене за закрытыми дверями прошли очередные переговоры по стратегической стабильности и контролю над вооружениями между Россией и США. РФ представляла делегация во главе с Сергеем Рябковым, а американскую сторону возглавлял спецпредставитель Вашингтона по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

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