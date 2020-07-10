Москва, , 02:15 — REGNUM В Индию до конца года может состоятся визит министра обороны России Сергея Шойгу, заявил посол Индии в России Бала Венкатеш Варма. Интервью посла 10 июля опубликовала газета «Красная звезда».

«Мы видим высокий потенциал военно-технического сотрудничества. До конца года ожидаем визит министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Индию для участия в следующем заседании межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству», — сообщил посол.

По его словам, в вооружённых силах Индии более 60−70% оружия является оружием российского производства. А военно-техническое сотрудничество «является одним из важнейших столпов особо привилегированного стратегического партнерства» между Индией и Россией.

«Россия также является очень важным партнёром в сфере производства оборонных изделий в Индии в рамках программы Make in India», — подчеркнул посол.

Как сообщало ИА REGNUM, в праздничном строю парада Победы в Москве, который состоялся 24 марта, по брусчатке Красной площади наряду с подразделениями ВС РФ прошли также военные других стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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