Сингапур, , 01:39 — REGNUM В Сингапуре 10 июля пройдут парламентские выборы, по итогам которых будет сформировано новое правительство. Об их проведении в этот день премьер-министром страны Ли Сянь Луном было объявлено 24 июня.

В борьбе за 93 парламентских мандата будут участвовать кандидаты от Партии народного действия (ПНД), которая бессменно правит в стране с 1965 года, и оппозиционных партий, которых в этих выборах участвует рекордное число — 12. Напомним, что на прошлых выборах в 2015 году только Рабочая партия смогла составить некоторую конкуренцию ПНД, получив шесть из 89 депутатских мандатов. По итогам выборов партия, которая получит наибольшее число голосов, сформирует новый состав правительства.

Избирательные участки для голосования откроются в Сингапуре в 8:00 по местному времени (03:00 мск), закроются в 20:00. Всего в голосовании, которое является обязательным, смогут принять участие более 2,65 млн человек. Граждане, которые не проголосуют, потеряют право голоса на следующих выборах и заплатят штраф в размере 50 сингапурских долларов ($35). Те, кто не смогут проголосовать по причине болезни, должны будут предоставить медицинское свидетельство.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сингапуре за прошедшие сутки выявили 157 новых случаев заражения коронавирусом, а общее количество подтверждённых случаев заражения достигло 45 140. Всего в стране скончались 26 человек с COVID-19.

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