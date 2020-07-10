Минск, , 01:09 — REGNUM На Белоруссию сегодня оказывают самое сильное давление за всю историю после получения независимости, заявил 9 июля белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ.

«Надо признать, что такого давления, как в эти дни, Беларусь не испытывала за всё время своего независимого развития. Всё сплелось в один узел», — цитирует его пресс-служба.

По его словам, давление складывается из «пяти пандемий», не только медицинской, но и экономической, углеводородной, информационной, и непосредственно политической.

Напомним, в настоящее время в Белоруссии началась президентская кампания 2020 года: в начале августа состоится досрочное голосование, выборы президента пройдут 9 августа, а во второй декаде объявят их итоги.

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