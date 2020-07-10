Москва, , 01:05 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает свою вину в организации убийств и покушениях на убийства. Об этом журналистам сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, который проверил, как Фургал содержится в СИЗО.

«Виновным себя Фургал не признает», — сказал Мельников.

Он отметил, что настроение у губернатора спокойное, подавленным он себя не чувствует. Также он передал слова Фургала о том, что он «ожидал много чего, но не так жестко».

«Встретил он нас в светлом спортивном костюме и в футболке с фамилиями сборной России по керлингу. На наш вопрос об условиях содержания ответил: «На удивление тут вполне доброжелательно», пища — нормальная (макароны с рыбой и чай)», — рассказывает Мельников.

Отмечается, что содержится губернатор Фургал в ИВС-1 ГУМВД России по Москве на Петровке, 38.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Фургал был задержан в Хабаровске в ночь на 9 июля. Затем его доставили в Москву для проведения следственных действий. Допрашивали Фургала около шести часов.

После допроса Фургалу были предъявлены обвинения в покушении на убийство и организации убийств. По версии следствия, хабаровский губернатор в 2004—2005 годах организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгении Зори и Олега Булатова.