Вашингтон, , 00:41 — REGNUM Администрация США не владеет информацией, которая позволила бы утверждать, что американские военнослужащие погибали в результате сговора России с членами движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 9 июля председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли на слушаниях в Конгрессе.

«Нами не установлены причинно-следственные связи между (предполагаемой — ред.) российской программой вознаграждений и потерями среди американских военнослужащих», — сказал он.

Милли добавил, что вопрос всё ещё находится в стадии изучения, а окончательные выводы будут сделаны после тщательной проверки. В ходе слушаний с ним согласился министр обороны США Марк Эспер.

Напомним, ранее американская газета New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на неназванные источники утверждалось, что российская военная разведка платила боевикам афганского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за убийства американских военных в Афганистане.

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