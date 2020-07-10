Москва, , 00:39 — REGNUM На прошедшей неделе 32 летательных аппарата иностранных государств (30 самолётов-разведчиков и два БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 10 июля опубликовала газета «Красная звезда».

Истребители дежурных сил ПВО восемь раз вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.

Всего летчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 240 лётных смен на 88 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 760 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели более 13 тыс. практических мероприятий на 132 полигонах. Проведено более 2 тыс. занятий по вождению, из них 49% ночью. Десантниками было выполнено более 11 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 70 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

По контракту на военную службу приняты более 2 тыс. солдат и сержантов. Поступили на военную службу 8 офицера.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате перевооружения новую авиационную технику за пять лет получили более 20 полков в Воздушно-космических силах (ВКС) России. Авиационные соединения получили, в том числе, новейшие самолеты Су-30СМ, Су-34, Су-35С и модернизированные МиГ-31БМ.

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