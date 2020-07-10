Вашингтон, , 00:26 — REGNUM Закрытые школы в США играют на руку демократам, которые боятся потерять политические очки для своего кандидата на президентских выборах 3 ноября, заявил американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

«Они не хотят их открывать, потому что думают, что это поможет им 3 ноября, но я думаю, что это им помешает 3 ноября», — сказал Трамп.

«Мы должны открыть школы, прекратите этот политический абсурд!» — добавил он.

Напомним, решение о возобновлении работы общеобразовательных учреждений в период распространения коронавируса принимают власти штатов. Трамп не может на них повлиять, но ранее уже обещал перестать финансировать из федерального бюджета школы, которые не откроются в срок.

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