Санкт-Петербург, , 00:45 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга объявили о предстоящей отмене еще нескольких запретов, введенных ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции. С понедельника, 13 июля, будут разрешены все виды услуг в салонах красоты и парикмахерских, безопасный пляжный отдых, тренировки в помещениях и предоставление социального обслуживания.

Смольный Дарья Драй © ИА REGNUM

Соответствующие изменения губернатор Александр Беглов внес в постановление Смольного № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Ранее салонам красоты и парикмахерским разрешили только стрижки клиентов. С 13 июля в этих заведениях по предварительной записи можно будет получить все остальные привычные услуги. В полном объеме возобновляется оказание банных услуг, то есть в банях откроют парилки и душевые, а не только помывочные зоны.

Обычные спортсмены и их тренеры, а не только члены сборных команд, с понедельника смогут приступить к тренировкам в помещениях физкультурно-спортивных организаций при соблюдении требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

А граждане, нуждающиеся в социальном обслуживании, с 13 июля смогут обращаться в центры социального обслуживания в стационарной и полустационарной форме.

Пляжный отдых возможен при соблюдении дистанции между гражданами не менее 1,5 метра и ежедневной дезинфекции контактных поверхностей элементов пляжного благоустройства

«Доступ граждан в учреждения и организации, которые возобновляют работу, разрешается при условии соблюдения требований безопасности <…> Остальные ограничения продлеваются по 26 июля», — заявили в Смольном.

Напомним, что остается в силе требование использовать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, на вокзалах, автовокзалах и аэропортах, в магазинах, организациях сферы услуг и других общественных местах. Также пока не отменен запрет на работу торговых центров, театров, кинотеатров, концертных залов, развлекательных заведений. Сохраняется запрет на прием посетителей в помещениях кафе, ресторанов, столовых — их можно обслуживать только на летних верандах и террасах.

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Напомним, за 8 июля в Петербурге было зафиксировано 292 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в городе произошло 26 681 случаев заражения. От COVID-19 умерло 1520 человек. Выздоровело 20 734 человек.

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