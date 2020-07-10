Женева, Швейцария, , 00:16 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения создает независимую группу экспертов для анализа и оценки своих методов борьбы с пандемией COVID-19, а также ответных мер правительств стран во всем мире. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

Напомним, что ВОЗ подверглась жесткой критике со стороны властей США и прежде всего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он обвинил ВОЗ в «ориентации на Китай», а также в несвоевременности предоставления данных о коронавирусе, что якобы не позволило США подготовиться к этой угрозе. В итоге Трамп объявил о выходе США из ВОЗ.

Тедрос Адханом Гебреисус заявил, что масштаб этой пандемии, затронувшей почти всех в мире, заслуживает соразмерной и честной оценки. Чтобы проанализировать и оценить все действия ВОЗ в период пандемии будет создана специальная независимая группа. Ее согласились возглавить бывший премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и бывший президент Либерии Эллен Джонсон-Серлиф.

Сопредседатели выберут членов группы, сообщил Тедрос. Затем группа представит промежуточный доклад ежегодному совещанию министров здравоохранения в ноябре и представит «основной доклад» в мае следующего года.

«Это не стандартный отчет, который делают для галочки, а затем кладут на полку, чтобы собрать пыль». «Это то, к чему мы относимся серьезно», — подчеркнул генеральный директор ВОЗ.