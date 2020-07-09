* запрещённая в России организация

Дамаск, , 22:57 — REGNUM С позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за прошедшие сутки обстреляны населенные пункты в трех сирийских провинциях, сообщил 9 июля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

Обстрелам подверглись два поселения в провинции Латакия, один населенный пункт в провинции Идлиб, а также три поселения в провинции Алеппо.

«Зафиксировано два обстрела населенного пункта Мамухия, один обстрел населенного пункта Сараф в провинции Латакия, один обстрел населенного пункта Хантутин в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Эрназ, один обстрел населенного пункта Кафер-Таала, один обстрел населенного пункта Урум-Эль-Кубру в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал Щербицкий.

При этом он отметил, что за указанный период российские военные в Сирии не зарегистрировали обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции.

* — «Джебхат ан-Нусра» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Житель Дагестана осужден за участие в войне в Сирии на стороне боевиков