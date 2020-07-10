Тегеран, , 08:56 — REGNUM 9 июля официальный представитель МИД Ирана заявил, что власти США отвергают совершение нарушения по эмбарго ООН на поставки оружия. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Аббас Мусави сделал эти замечания в ответ на заявления госсекретаря США Майка Помпео о том, что Соединенные Штаты захватили иранское судно, перевозившее оружие в Йемен. Отвергая подобное утверждение, Мусави заявил, что «ложь и распространение ненависти являются основными составляющими внешней политики США».

«Американские чиновники напрасно думают, что они могут подготовить почву для оказания максимального давления на Иран в серии тщетных попыток продлить эмбарго ООН на поставки оружия Ирану, срок действия которого истекает в середине октября», — сообщил Мусави.

Ранее 30 июня постоянные и непостоянные члены Совета Безопасности ООН, кроме США, безоговорочно поддержали подписанную в июле 2015 года ядерную сделку Ирана, пяти постоянных членов Совета Безопасности и Германии. Штаты не являются стороной этой сделки, поскольку в одностороннем порядке вышли из нее в мае 2018 года.