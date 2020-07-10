Тегеран, , 09:16 — REGNUM 9 июля спикер парламента (меджлиса) Ирана Мохаммад Бакер Калибаф призвал азиатских парламентариев одобрить законы против несправедливых санкций в период пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Калибаф выступил с речью на виртуальном заседании Азиатской парламентской ассамблеи (АПА). В своем выступлении он подчеркнул значимую роль азиатских парламентов в развитии экономик стран-участниц.

Иранский спикер представил два предложения на повестку дня. Во-первых, Секретариат АПА должен представить исчерпывающий доклад о потенциале азиатских парламентов в сближении друг с другом для достижения экономических и торговых перспектив.

Во-вторых, азиатские парламенты должны найти пути развития экономических отношений, ускорить реализацию соглашений между государствами-членами и поддержать меры по противодействию несправедливым санкциям, препятствующим развитию экономического сотрудничества.