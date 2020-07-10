Тегеран, , 09:15 — REGNUM 9 июля президент Ирана Хасан Рухани выступил с оптимистичным отчетом о работе правительства в связи с запуском различных проектов развития, несмотря на санкции США, иностранные заговоры и пандемию коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухани выступил с речью на онлайн-церемонии открытия важных проектов в юго-восточном, южном и центральном Иране.

«Сегодня мы становимся свидетелями того, что всего за один день в исламском Иране открывается несколько проектов общей стоимостью $13,7 млн», — заявил президент, высоко оценив национальные усилия в рамках экономического развития.

Среди важнейших проектов, запущенных президентом Рухани, три реализуются в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан. Ожидается открытие заводов по производству губчатого железа мощностью 1,8 млн тонн продукта в год в южной провинции Фарс, а также по производству глюкозы мощностью 95 000 тонн продукта в центральной провинции Исфаган.