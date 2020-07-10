Тегеран, 10 июля 2020, 08:55 — REGNUM 8 июля спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Калибаф поздравил своего турецкого коллегу Мустафу Шентопа с переизбранием на пост спикера Великого национального собрания Турции. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.
Иранский политик также подчеркнул необходимость укрепления парламентских отношений между двумя странами.
Выразив удовлетворение растущей тенденцией дружественных отношений между двумя соседними мусульманскими странами, Мохаммад Бакер Калибаф отметил, что развитие парламентского сотрудничества в различных областях откроет новый горизонт на пути создания регионального мира и стабильности.
Калибаф пожелал своему турецкому коллеге крепкого здоровья, а также дальнейших успехов на новой ответственной должности.