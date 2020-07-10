Тегеран, , 08:54 — REGNUM 8 июля начальник штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери и заместитель главнокомандующего вооруженными силами Сирии (по совместительству министр обороны) генерал-майор Али Абдалла Аюб подписали в сирийской столице Дамаске всеобъемлющее соглашение о военном сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 9 июля.

Соглашение о военном сотрудничестве, подписанное между Сирией и Ираном, направлено на расширение взаимодействия в области безопасности в рамках деятельности вооруженных сил двух стран. Кроме того, соглашение нацелено на поддержание военной координации.

Перед подписанием соглашения стороны встретились, чтобы обсудить развитие событий в Сирии и необходимость вывода иностранных войск, незаконно находящихся на территории государства.

Сообщается, что генерал-майор Багери прибыл в Дамаск по приглашению генерал-майора Аюба.