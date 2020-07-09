Белград, , 22:28 — REGNUM Заявления об участии России в организации беспорядков в Сербии — абсурдные и необоснованные, а «эксперты», которые твердят подобное, извращенно воспринимают реальность.

Так посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко на своей странице в «Твиттере» прокомментировал обвинения Центра евроатлантических исследований (CEAS), ранее выдвинутые в адрес Москвы в связи с волнениями, произошедшими 7 и 8 июля на улицах Белграда во время митинга граждан, недовольных ужесточением мер борьбы против эпидемии коронавируса.

«Очень прискорбно, что пропагандой «российской угрозы» и распространением примитивных русофобских клише занимается, отбросив все стандарты профессионализма и объективности, организация, которая претендует на роль «исследовательского центра». Особенно печалит то, что подобные вымыслы с легкостью подхватил ряд сербских СМИ», — констатировал российский дипломат.

Напомним, что ранее ряд сербских экспертов заявил о том, что в событиях в Белграде 7 и 8 июля якобы прослеживается «российский след». Во время пресс-конференции 8 июля президент Сербии Александр Вучич, отвечая на вопрос журналистов о том, действительно ли в организации беспорядков участвовали российские спецслужбы, заявил, что в события вмешались «агентуры стран региона», а о российском следе «можно будет говорить потом, после дополнительного анализа».