Екатеринбург, 9 июля 2020, 22:52 — REGNUM Главный внештатный врач-эпидемиолог горздрава Екатеринбурга Александр Харитонов получил шанс стать почётным гражданином города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Решение должна принять городская дума. Представлены три кандидатуры: Харитонов, глава Русской медной компании Игорь Алтушкин и гендиректор Машиностроительного завода имени Калинина Николай Клейн.
Алтушкин и Клейн решили отказаться от борьбы, «учитывая пандемию новой коронавирусной инфекции и героизм екатеринбургских врачей».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Алтушкин обратился в мэрию с просьбой не присуждать ему почётное звание.
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