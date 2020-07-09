Тбилиси, , 21:58 — REGNUM В Грузии сегодня нет никакого правительства, так как в стране реально воцарились «беспредельщики» и установили беззаконие, заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в своем очередном обращении к населению, размещеном в соцсети Facebook.

По его словам, Бидзина Иванишвили вернул Грузию в 90-е годы прошлого века, когда в стране бесчинствовали криминалы, так как его сын Бера Иванишвили вместе с «ворами в законе» создал криминальную группировку, убивающую молодых людей, а брат и бизнес-партнеры Иванишвили создали еще одну группировку, которая терроризирует бизнесменов и политических оппонентов.

«Говорят, господин премьер Гахария, господин Иванишвили. Я считаю, что у Грузии вообше нет правительства. Оно нелегитимное, я не признаю его законности в той ситуации, которая сложилась в Грузии. Это незаконная ситуация. Впервые после обретения независимости американский Конгресс наложил санкции на Грузию как на страну. А ведь бы всегда были главным получателем американской помощи», — заявил Саакашвили и подчеркнул, что так будет продолжаться до тех пор, пока Грузией правит Иванишвили.

Мириться с такой ситуацией экс-президент не собирается и намерен вести решающую борьбу за победу на выборах, которой он обещает положить конец нынешней нелегитимной власти.

«Моя борьба будет очень решающей, и нравится это кому-то или нет, я буду на передовой линии и обещаю, что вместе с вами буду бороться на выборах в октябре за поражение Иванишвили и спасение Грузии», — заявил Саакашвили.

По его информации, мобилизация к такой борьбе уже идет, в нее вовлекаются очень многие бизнесмены, молодежь, люди разных возрастов и профессий, и все вместе они «обязательно победят».

На это обращение Саакашвили уже ответили в правящей партии «Грузинская мечта» и напомнили экс-президенту, что он ныне является гражданином Украины, официальным должностным лицом этой страны и не имеет права вмешиваться во внутренние дела Грузии. Некоторые депутаты от правящей партии рекомендовали правительству Грузии официально обратиться к правительству Украины в связи с таким заявлением Саакашвили.