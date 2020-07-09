* талибам — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 21:50 — REGNUM Министр обороны США Марк Эспер не получал донесений о фактах российских выплат афганским талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за убийства американских военных.

Об этом министр обороны США заявил 9 июля на слушаниях в палате представителей Конгресса.

«Насколько я помню, я не получал донесений, в которых упоминалось слово «выплаты», — сказал Эспер.

Напомним, ранее американская газета New York Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на неназванные источники утверждалось, что российская военная разведка платила боевикам афганского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за убийства американских военных в Афганистане.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп отреагировал на это в своем Твиттере так: «История о российском вознаграждении — еще одна в ряду грубо сделанных фейковыми новостями, рассказанная лишь затем, чтобы навредить мне и Республиканской партии».

* — «Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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