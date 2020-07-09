Сеул, , 21:36 — REGNUM Обнаруженный мёртвым мэра Сеула Пак Вон Сун, по всей вероятности, покончил с собой. Об этом сообщил журналистам официальный представитель полиции Южной Кореи, передаёт агентство Yonhap.

В правоохранительных органах отметили, что версия о самоубийстве рассматривается в качестве предварительной, точная причина смерти будет объявлена по результатам экспертизы.

Напомним, 65-летний Пак Вон Сун был обнаружен мёртвым сегодня в парке Пугаксан в центре Сеула. За несколько часов до этого дочь градоначальника заявила в полицию о его исчезновении, сообщив, что тот покинул дом, оставив записку, похожую на завещание. В поисковой операции были задействованы несколько сотен полицейских с собаками и беспилотники.

Незадолго до произошедшего секретарь Пак Вон Суна подала на него иск, обвинив шефа в сексуальных домогательствах.

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