Москва, , 21:33 — REGNUM Появление в средствах массовой информации сообщений о том, что в беспорядках в Белграде якобы прослеживается «русский след», является «низкопробной заказухой», которая может бросить тень на отношения России и Сербии. Об этом сказано в официальном комментарии Министерства иностранных дел России, распространенном сегодня, 9 июля.

Напомним, что в столице Сербии 7 июля начались беспорядки из-за того, что президент страны Александр Вучич распорядился ввести комендантский час, так как ситуация с коронавирусом в Сербии явно ухудшается. Первоначально протесты были мирными, но после попытки митингующих ворваться в здание парламента полиция применила слезоточивый газ и резиновые дубинки.

Сербский телеканал N1, который является дочерней структурой американской CNN, вёл трансляцию с места событий в Белграде. В трансляцию попала некая женщина, представившаяся гражданкой России. Она заявила, что «борется против диктатуры Вучича».

Позднее Центр евроатлантических исследований в Сербии охарактеризовал это как «российский почерк в организации протестов».

На Смоленской площади заявили, что все это «низкопробная заказуха» с целью очернить российско-сербские отношения.

«Очевидно, авторы данного вброса стараются идти в русле известных «конспирологических» стереотипов своих спонсоров, которым всюду мерещится «рука Москвы». Речь на самом деле идет о низкопробной «заказухе», преследующей одну цель, — бросить тень на российско-сербское партнерство», — сказано в комментарии МИД РФ.