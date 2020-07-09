Иннополис, Татария, , 21:15 — REGNUM Руководство мессенджера Telegram сравнило американские транснациональные корпорации Google и Apple с Золотой ордой. Об этом сегодня, 9 июля, заявил вице-президент Telegram Илья Перекопский на совещании у председателя правительства России Михаила Мишустина с представителями IT-индустрии в Иннополисе.

Перекопский отметил, что в сфере IT технологически сложно конкурировать. В первую очередь это связано с политикой американских корпораций, прежде всего таких как Google и Apple.

Например, российские разработчики мобильных приложений должны платить налог в размере 30% компаниям Google и Apple за размещение своих программ в их магазинах. При этом какие-то альтернативные площадки неконкурентоспособны.

В свое время Telegram пришлось удалить свою игровую платформу, под угрозой удаления из App Store.

«Нам пришлось ее удалить под угрозой удаления Telegram из App Store. Получается аналогия: раньше была ставка Золотой орды, все привозили дань в Татарстан, а сейчас есть ставка в Сан-Франциско около Золотого моста, и все привозят дань туда», — сказал Перекопский.

Такая политика американской корпораций тормозит развитие IT-отрасли во всём мире, но особенно у России, где есть «армия талантливой молодежи», подчеркнул он.

Стоит отметить, что в период Золотой орды столица этого государства — город Сарай-Бату — находился на территории современной Астраханской области. Позднее столица была перенесена чуть севернее, на территорию современной Волгоградской области. Казань была столицей Казанского ханства — осколка Золотой орды, однако некоторое время это ханство получало дань от Московского княжества.