Ростов-на-Дону, , 21:02 — REGNUM Кемеровчанин Максим Неснов возглавил департамент ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону. Перед назначением на руководящую должность в администрации он работал гендиректором АО «Водоканал Ростова-на-Дону», сообщили ИА REGNUM в городской администрации 9 июля.

Свою трудовую деятельность ростовский чиновник начал в 2003 года в должности заместителя гендиректора по экономической безопасности ЗАО «Торговый Дом «Облкемеровоуголь» (Кемерово), затем работал в российской столице. В различных организациях Ростова-на-Дону Неснов работал с 2013 года.

ИА REGNUM напоминает, что должность директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова-на-Дону ранее занимала Анна Нор-Аревян. Она уволилась по собственному желанию, по некоторым данным, 1 июля 2020 года.

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