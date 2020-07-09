Лондон, , 20:41 — REGNUM Великобритания приняла участие в военных учениях блока НАТО в арктическом регионе и для этого направила туда свою атомную подводную лодку HMS Trenchant, чтобы «дать России предупредительный сигнал». Об этом пишет издание Daily Express.

Издание пишет о военных учениях Североатлантического альянса под кодовым названием Dynamic Mongoose. Соединенное королевство направило для участия в учениях два фрегата ASW, противолодочную субмарину, а также новый патрульный самолет P-8 Poseidon.

Таким образом Лондон пытается повысить свой авторитет в Арктике. Также издание отмечает, что отправкой столь крупных для Великобритании сил в Арктику Лондон дает понять Москве, что за действиями России в регионе внимательно следят.

Однако читатели газеты и эксперты не оценили столь «внушительный» жест Великобритании. Многие указывают, что HMS Trenchant — это «подводный металлолом» — давно устаревшая подлодка, которую хотели распилить еще в 2019 году, но оставили за неимением альтернатив.

Также отмечается, что в военном отношении Россия доминирует в Арктике, и британский военно-морской флот вряд ли может что-то противопоставить флоту российскому.