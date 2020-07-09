Москва, , 20:16 — REGNUM Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено официальное обвинение по уголовному делу об убийствах. Об этом сообщает 9 июня пресс-служба Следственного комитета России.

Как уточняется, губернатору инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство, организация убийств»).

Следствие полагает, что Фургал был причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004—2005 годах .

Сообщается, что Фургал уже был допрошен следователями в качестве обвиняемого.

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