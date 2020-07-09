Пекин, , 19:22 — REGNUM Целью прошедших военных учений ВМС Китая в Южно-Китайском море являлось повышение их боеспособности, а не противодействие какой-то определенной стране, сообщило 9 июля министерство обороны КНР в официальном заявлении.

Напомним, ранее Китай объявил о планах проведения военно-морских учений в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море с 1 по 5 июля текущего года.

«Недавно вооруженные силы Китая провели военные учения в районе архипелага Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, соответствующую информацию мы обнародовали 27 июня. Цель этих учений заключается в эффективном повышении возможностей китайской армии в области морской обороны, решительной защите государственного суверенитета и безопасности, а также обеспечении регионального мира и стабильности. Учения не направлены против какой-либо конкретной страны», — указано в заявлении оборонного ведомства Китая.

Эти острова являются спорной территорией, которую считают своей Китай, Тайвань и Вьетнам, при этом в спор вовлечены также Бруней, Малайзия и Филиппины.

В свою очередь Пентагон сразу же выразил обеспокоенность этими учениями Китая, заявив, что это «контрпродуктивно по отношению к усилиям по снижению напряженности и поддержанию стабильности» в этом регионе.

«Надеемся, что США переосмыслят свои действия, прекратят военные провокации в Южно-Китайском море, прекратят необоснованно критиковать и очернять Китай, перестанут провоцировать разногласия между странами региона и искусственно создавать напряженность», — добавляет по этому поводу китайское военное ведомство.

При этом официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отреагировал на недавние учения США в Южно-Китайском море, заявив, что Вашингтон регулярно пытается подорвать мир и стабильность в этом регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные РФ отработали задачи по уничтожению условных диверсантов в Абхазии