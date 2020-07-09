Рим, , 18:56 — REGNUM 66,8% жителей Рима выступают против выдвижения действующего мэра Вирджинии Раджи на новый срок, передает Termometro Politico в четверг, 9 июля, со ссылкой на данные собственного опроса.

Поддерживают нынешнюю градоначальницу, представляющую популистское «Движение 5 звезд» (входит в состав правящей в Италии коалиции), 25,1% опрошенных.

Выборы мэра Рима пройдут в 2021 году. Предполагается, что в них будут участвовать политики национального уровня, чаще всех обсуждается кандидатура лидера правоцентристской партии «Братья Италии» Джорджи Мелони.