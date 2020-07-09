Рим, , 18:53 — REGNUM Партия Сильвио Берлускони «Вперёд, Италия» не поддерживает действующее правительство либералов и популистов и не намерено входить в правящую коалицию, сказано в официальном заявлении партии, опубликованном в четверг, 9 июля.

Ранее с предположениями о возможном вхождении партии Берлускони в состав коалиции выступила газета Il Fatto Quotidiano, одновременно экс-премьер Италии Романо Проди заявил, что не считает союз либералов с Берлускони невозможным.

«Вперёд, Италия» может поддерживать правительство по отдельным вопросам, когда стоит вопрос о национальных интересах, но в целом партия Берлускони не поддерживает нынешнюю власть, считает ее «неадекватной», а скорейшие выборы — необходимыми, сказано также в заявлении.

Читайте также: Либералы Италии зовут Сильвио Берлускони в правительство страны