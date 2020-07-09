Кемерово, , 18:53 — REGNUM Депутаты городского совета Кемерова на 62-ом заседании рассмотрели обращение региональной энергетической комиссии об изменени тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Парламентарии скорректировали размер платы граждан за потребление холодной воды с 1 июля до 1 сентября 2020 года.

В горсовете подчеркнули, что в результате перерасчёта оплата услуг в этот период не изменится — рост составит 0%.

«Также в ходе заседания было принято решение об увеличении оплаты населением тарифов ресурсоснабжающих организаций с 1 сентября по 31 декабря 2020 на 15%», — уточнили в совете депутатов.