Киев, , 18:39 — REGNUM Украина и Североатлантический альянс договорились усилить присутствие НАТО в Черноморском регионе, сообщает 9 июля пресс-служба украинского министерства обороны.

Утверждается, что это было решено в ходе телефонного разговора министра обороны Украины Андрея Тарана с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Стороны согласились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве Черноморского региона путем увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса. Министр обороны Украины выразил заинтересованность в налаживании совместного обмена информацией об обстановке в регионе и пригласил государства-членов НАТО присоединиться к национальным стратегическим учениям, запланированным к проведению на юге Украины осенью этого года», — указано в сообщении министерства обороны Украины.

Кроме того, Таран в очередной раз пригласил генсека НАТО совершить официальный визит на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Верховная рада Украины приняла изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

При этом Североатлантический альянс не намерен вступать с Украиной в «законный брак», предпочитая использовать её без каких-либо обязательств со своей стороны.

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