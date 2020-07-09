Киев, , 18:23 — REGNUM Опубликованный телефонный «разговор» Порошенко с Путиным — это такой же грубо смонтированный, но тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы экс-президента Украины с вице-президентом США Джо Байденом.

Об этом говорится в обнародованном вечером 9 июля заявлении партии Порошенко «Европейская солидарность».

В политсиле заявили, что публикация записи — это «часть спецоперации московской агентуры с навязыванием российской идеологемы о якобы гражданском конфликте в Украине и ответственности за него украинской власти, олицетворенной Петром Порошенко».

«Это — месть Кремля за то, что Порошенко как президент и верховный главнокомандующий не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели Кремля», — отмечается также в обращении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач опубликовал записи разговора, как он утверждает, экс-президента страны Петра Порошенко с президентом России Владимиром Путиным, который якобы состоялся 30 апреля 2015 года.