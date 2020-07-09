Москва, , 18:16 — REGNUM Участие Пекина в договоре о сокращении наступательных ядерных вооружений вынудит Китай раскрыть реальное количество ядерных зарядов, которыми он обладает. Об этом 9 июля заявил советник ректора МПГУ Евгений Спицын на телеканале «Россия 24».

«Действительно, американцы одним из предлогов для выхода из этого договора — который, кстати можно было пролонгировать, он предусматривал пролонгацию — объявили как раз неучастие Китая в этом договоре. И здесь логику американцев можно понять: когда сами китайцы заявляют, что их ядерный потенциал в два с лишним раз меньше американского, мне кажется, что они лукавят», — заявил Спицын.

«Дело в том, что если китайцы действительно будут втянуты в систему какого-либо подобного договора, тогда неизбежно возникает институт инспекции. И уже от институтов инспекции скрыть действительное число боеголовок уже не удастся. А китайцы, по-моему, не очень хотят предавать гласности реальное количество их ядерных боезарядов», — указал он.

Отметим, что до окончания действия договора о сокращении наступательных ядерных вооружений (СНВ) остаётся полгода — до февраля 2021 года. В настоящее время Россия обладает 6500 боеголовками, США — 6185.

Китай ранее заявил о готовности присоединиться к переговорам по сокращению наступательных ядерных вооружений, но только при условии, что США сократят свой арсенал до китайского уровня.