Москва, , 18:06 — REGNUM США отдают себе отчёт, что нет никакого смысла в том, чтобы Китай принимал участие в переговорах о сокращении наступательных ядерных вооружений. Об этом 9 июля заявил политолог, писатель Николай Стариков на телеканале «Россия 24».

«Китайские представители говорят: ядерный потенциал Китая в 20 раз, подчёркиваю, в 20 раз меньше американского. Что им тут обсуждать? Сначала сократите до нашего уровня, говорят китайцы, потом мы сядем за стол», — заявил Стариков.

США будут это использовать, чтобы разорвать последний стратегический договор, что окончательно развяжет им руки.

«Они хотят развязать новую гонку вооружений. Сейчас они ограничены. Пользуясь своей возможностью создавать деньги из воздуха, они хотят попытаться поставить в сложное экономическое положение и разорить и Россию, и Китай, и любых других потенциальных противников, которые будут с ними соревноваться. В этом их стратегический план», — указал он.

Отметим, что до окончания действия договора о сокращении наступательных ядерных вооружений (СНВ) остаётся полгода — до февраля 2021 года. В настоящее время Россия обладает 6500 боеголовками, США — 6185.

Китай ранее заявил о готовности присоединиться к переговорам по сокращению наступательных ядерных вооружений, но только при условии, что США сократят свой арсенал до китайского уровня.