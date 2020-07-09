Москва, , 18:02 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в подлинности аудиозаписи разговора российского лидера Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом Песков заявил сегодня, 9 июля, на брифинге.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

Напомним, что ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой два человека обсуждают выполнение Минских соглашений. Голос одного человека похож на голос Порошенко, а второй — на голос Владимира Путина. Деркач уверяет, что это телефонный разговор Путина и Порошенко 2015 года.

Песков заявил, что в Кремле нет информации о том, что кто-то опубликовал телефонный разговор Путина с Порошенко. В том числе неизвестно содержание обнародованных материалов.

«То есть вы имеете в виду, что он опубликовал запись разговора президента Порошенко с Путиным. Не знаю, вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись», — сказал Песков.