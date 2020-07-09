Москва, , 17:56 — REGNUM Вашингтон использует сопротивление Китая участвовать в сделке о сокращении наступательных ядерных вооружений для того, чтобы сорвать этот процесс. Об этом 9 июля заявил политолог, писатель Николай Стариков на телеканале «Россия 24».

«Китай здесь нужен по двум причинам. Первая — Китай основной противник США, и поэтому во всех сферах, во всех своих выступлениях США Китай мажут чёрными красками. Если эпидемия, то в Китае. Если Всемирная организация здравоохранения, то Китай мешал ей работать. Теперь Китай мешает Соединённым Штатам Америки заключить договор с Российской Федерацией», — заявил Стариков. Информационная составляющая здесь основная, однако Вашингтон также заинтересован в появлении факторов, которые можно использовать как повод для срыва переговоров.

«Если в таком бытовом варианте: мужчина не хочет жениться на прекрасной даме. И для того, чтобы скрыть это своё нежелание для общественности, он говорит, что наша свадьба, дорогая, состоится, как только твой племянник с Сахалина не прилетит. Если не прилетает — то какая же тут может быть свадьба? Мы понимаем, что прилёт дальнего родственника никакого отношения к взаимоотношениям людей не имеет. Так же и здесь: говорят, что мы сядем за стол о продлении договора, который истекает в феврале 2021 года, только если к нему присоединится Китай», — подчеркнул он.

До окончания действия договора о сокращении наступательных ядерных вооружений соглашения (СНВ) остаётся полгода — до февраля 2021 года. В настоящее время Россия обладает 6500 боеголовками, США — 6185. Китай ранее заявил о готовности присоединиться к переговорам по сокращению наступательных ядерных вооружений, но только при условии, что США сократят свой арсенал до китайского уровня.

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