Архангельск, , 17:51 — REGNUM Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский готов приехать на Шиес. Об этом он заявил на брифинге с журналистами, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я довольно активно езжу по районам, если будет необходимость — заеду и на Шиес тоже. Поездка в Ленский район в моем графике запланирована на август», — сообщил Цыбульский.

Он также заявил, что планы по рекультивации земли на месте строительства полигона остаются в силе.

«Насколько я знаю, сейчас никакие строительные работы РЖД там не ведет и продолжать не планирует. Если это не так — скажите мне, мы будем отдельно с РЖД этот вопрос прорабатывать. Какая судьба этих построек в дальнейшем? Либо РЖД будет их рекультивировать, либо, если мы поймем, что у нас есть возможность каким-то иным образом использовать для нужд региона, и это будет общее решение жителей района и жителей области, тогда можно будет это обсуждать. Но на сегодняшний день, мне кажется, эта инфраструктура больше не имеет никакого смысла — ни экономического, ни какого-либо иного», — сказал Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне этого года проект «Экотехнопарк «Шиес», против которого выступили 98% населения Архангельской области, был исключен из списка приоритетных инвестпроектов региона. Было объявлено, что на Шиесе началась рекультивация земли, однако экоактивисты эту информацию опровергают.