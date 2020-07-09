Москва, , 17:44 — REGNUM МИД России изучил обращение вице-спикер Госдумы Петра Толстого («Единая Россия») в связи с заявлениями представителей дипмиссий Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США, а также в связи с появлением флагов ЛГБТ-сообщества на зданиях посольств США и Великобритании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля, об этом сообщил представитель МИД Илья Тимохов в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

«Поднятые вопросы проработаны. МИД подготовлен обстоятельный материал, в котором отражена позиция и предприняты меры, в том в числе в юридической плоскости. Материалы я передам в комиссию», — заявил Тимохов.

Ранее вице-спикер Госдумы Пётр Толстой направил обращение в комиссию по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ в связи с заявлениями представителей дипмиссий Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США, а также в связи с появлением флагов ЛГБТ-сообщества на зданиях посольств США и Великобритании.

По его словам, заявления, в частности посла Канады Элисон Леклер, могут быть расценены как попытка давления на свободное волеизъявление граждан России в ходе всенародного голосования по поправкам к Конституции РФ.

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