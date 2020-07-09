Ново-Огарево, Московская область, , 17:38 — REGNUM Первые итоги внедрения новых подходов в оценках деятельности региональных властей должны быть получены уже в конце 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

«Все механизмы оценки рейтингов качества жизни, реализации национальной социальной инициативы предлагаю в течение ближайших месяцев отработать в пилотных регионах. А коллеги-губернаторы уже подтвердили в ходе сегодняшнего нашего разговора свою готовность включиться в работу. Я уверен, что все губернаторы, все руководители регионов примут активное участие в этой работе», — заявил Путин.

«Первые итоги внедрения новых подходов обсудим уже в конце текущего года, чтобы в 2021 году начать распространение таких практик по всей стране», — подчеркнул он.